Il gol di Adrien Rabiot in Champions League, inutile per la qualificazione della Juventus ai quarti di finale, ha acceso una lampadina in Inghilterra. Precisamente a Liverpool, sponda Everton: lì infatti c'è Carlo Ancelotti che farebbe carte false per allenare di nuovo il centrocampista classe '93 che ai tempi del Psg aveva fatto debuttare in prima squadra. Alti e bassi con la Juve che però non hanno scoraggiato i Toffees, pronti ad affondare il colpo.