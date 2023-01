In casa Juve continua a tenere banco il futuro di Adrien Rabiot, con i bianconeri che non vorrebbero separsarsi dal francese, soprattutto in virtù delle prestazioni che sta disputando in questa stagione. Va però preso atto dell'elevata richiesta fatta dalla madre agente prima della spedizione per i Mondiali in Qatar di circa 10 milioni di euro, ma che è stata ritenuta troppo elevata per Madama.CONTINUI CONTATTI - La Vecchia Signora però non molla la presa e sta facendo il possibile per accontentare le esigenze del francese. Stando a quanto emerso nelle ultime ore infatti, ci sarebbero stati dei nuovi contatti, con sua madre Veronique che è stata avvistata nel quartier generale della Continassa. Bisogna ancora lavorare tra le parti, ma non è detta l'ultima parola.