Dopo la vittoria in Europa League contro la Roma, l'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato del futuro di Paul Pogba, sempre nel mirino della Juventus: "Io lo tratto sempre allo stesso modo, per me è un giocatore importante e lo sa anche lui. Deve correre e rimanere in forma, perché di qualità ne ha tanta. E quando è in forma non lo ferma nessuno". Lo sa bene anche la Juve, che in questo periodo è impegnata a risolvere problemi interni ma che non ha mai spostato lo sguardo dal francese.