"Pogba vuole vincere la Champions League, vedremo se sarà possibile farlo al Manchester United e da un'altra parte". Punto. Chiaro, chiarissimo Mino Raiola, che si sta muovendo per trovare la miglior soluzione al suo assistito. Tra le possibilità c'è anche quella di un ritorno alla Juventus, che lo riaccoglierebbe a braccia aperte ma bisogna prima trattare con i Red Devils. Il contratto di Pogba scade nel 2022, il club vorrebbe rinnovarlo ma secondo l'analisi del Mirror, se Raiola dovesse fare richieste fuori portata, lo United potrebbe pensare alla cessione per non perderlo a zero tra un anno.