Secondo giorno di allenamenti alla Continassa perieri accolto da tanti tifosi che continuano ad avere fiducia nel francese nonostante l'ultima stagione da incubo a causa degli infortuni. Perché risposte negative a livello fisico da parte di Paul, spingerebbero ulteriormente la Juve verso il centrocampista della Lazio. Non solo però questo aspetto, in Arabia Saudita infatti non si sono arresi al primo "no" di Pogba.Nel torneo dove gioca Cristiano Ronaldo, come riferisce la Gazzetta dello Sport, sonoSul tavolo, l'Arabia Saudita mette anche la possibilità di tornare la stella di un tempo con una-due stagioni in un campionato con meno pressioni, seguendo ad esempio la strada intrapresa da Ibrahimovic, che andò a giocare negli Stati Uniti prima di un ultimo ballo in Europa. Ecco perché la Juve continua a tenere d'occhio la situazione di Milinkovic Savic, da anni pallino di Allegri.