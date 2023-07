Il futuro di Paul Pogba rimane incerto, tra la ricca offerta dall'Arabia e i dubbi sulle condizioni fisiche. Anche la Juve metterà alla prova il giocatore e in questo senso la tournee negli Stati Uniti può essere lo snodo decisivo per capire come sta davvero il centrocampista e di conseguenza prendere una decisione per il proseguo della sua avventura a Torino. Lo riporta La Stampa.