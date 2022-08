Accostato alla, Miralemlascerà il Barcellona ma non tornerà in Italia: secondo FootMercato su di lui c'è il forte interesse del Nizza.Pjanic era entrato anche nei discorsi tra la Juve e Depay. Ieri è stato fatto un altro passettino avanti per il trasferimento del nazionale olandese in bianconero, nonostante da Barcellona arrivino segnali contrastanti. Di sicuro i costi stanno salendo. Ad esempio il club catalano chiede ai bianconeri uno sconto di 2 milioni di euro sui bonus maturati per Miralem Pjanic. Un onere che alla Continassa hanno preso in considerazione per arrivare all’attesa fumata bianca.