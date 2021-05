La vittoria della Coppa Italia potrebbe non bastare ad Andrea Pirlo per essere confermato sulla panchina della Juventus; domenica c'è una gara fondamentale contro il Bologna nella quale i bianconeri si giocano l'accesso alla Champions League che, a quel punto, potrebbe davvero essere il passepartout per rimanere allenatore della Juve anche il prossimo anno. Ne è convinto Gigi Di Biagio, che ha spiegato: "Ad oggi non so se rimarrà, molto dipenderà da quello che succederà domenica. Dopo quella partita verranno fatte delle valutazioni".