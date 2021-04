Quale sarà il futuro di Andrea Pirlo? Prova a tracciarlo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sostiene come il Maestro questa sera si giochi un pezzo di futuro, nonostante la conferma di Andrea Agnelli e la voglia di continuare con lui che il club ha sempre garantito. Insomma, dipendesse dalla società, si andrebbe avanti con il tecnico bresciano: ma di fatto a decidere saranno i risultati. E " in caso di sconfitta, non si potrebbe escludere il clamoroso cambio in panchina per provare lo shock salva-Champions". L'incontro tra Agnelli e Allegri, nonostante quanto mostrato in conferenza, non lascia sereno Andrea Pirlo.