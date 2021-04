Su Sky Sport la ricostruzione della situazione della panchina bianconera. La posizione di Andrea Pirlo alla Juventus può essere messo in discussione solo in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Più volte i dirigenti bianconeri hanno parlato di un predestinato che sembrava allenasse già da diversi anni: la fiducia c'è. E se si verificasse il crollo verticale della Juve, il nome più caldo per sostituirlo al momento è quello di Massimiliano Allegri.

IMPLICAZIONI - Ad ogni modo, pur con la probabile conferma di Pirlo, ci saranno cambiamenti nel suo staff tecnico. Mentre in caso di arrivo di Allegri, ce ne saranno nella dirigenza, dato che non c'è molta compatibilità tra l'allenatore livornese e Paratici e Nedved.