Juve-Milan con vista sulla Champions. Quella di domenica sera è una sfida delicata per Andrea Pirlo e tutto l'ambiente bianconero: il futuro è appeso a un filo e a un dentro o fuori dall'Europa che conta. Se la squadra dovesse fallire il quarto posto sarebbero in molti a rischiare: dall'allenatore ai dirigenti. Anche l'operato di Fabio Paratici infatti è messo in discussione da mesi: le ultime operazioni di mercato non hanno convinto fino in fondo e il CFO della Juve potrebbe pagare la stagione negativa che sta attraversando la Juve.



PISTA BAYERN - In attesa di capire chi potrebbe essere il suo sostituto in caso di separazione con la società (tra le ipotesi c'è anche quella di una promozione di Federico Cherubini, suo attuale braccio destro), La Stampa ha svelato che Paratici potrebbe finire al Bayern Monaco. Anche da quelle parti infatti c'è aria di rivoluzione dopo il flop in Champions League, l'attuale CEO del club Rummenigge è in scadenza di contratto a dicembre 2021 e al momento non è previsto nessun rinnovo. Il futuro di Paratici è ancora tutto da decidere, spunta la pista tedesca.