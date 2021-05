Paratici vive giorni caldi, proprio come la Juve. C'è una stagione da salvare prima di fare i conti con il futuro. Intanto, però, conduce le trattative della prossima campagna acquisti, dalle cessioni come Douglas Costa ai vari contatti in entrata. Tutto normale, insomma. Ma intanto il suo futuro resta in bilico e il contratto in scadenza a fine giugno. Se dovrà interrompere i lavori di costruzione della Juventus 2021-22, magari, lo a fine mese. C'è una data chiave: "Il 27 c’è l’assemblea Exor e c’è grande attesa da quello che potrebbe emergere, visto che la Juventus è una società della holding e qualche domanda sul club arriva sempre a John Elkann. La possibilità che Paratici lasci la Juventus esistono e lo scenario più probabile, in questo caso, è la promozione di Federico Cherubini a capo dell’area calcio, con l’ascesa di alcuni dei suoi uomini migliori (il nome di Manna è molto forte). Meno probabili acquisti da altre società. E, comunque, non da escludere anche la conferma di Paratici, sulle cui capacità di scoprire giocatori nessuno nutre dubbi e che servirebbero molto in una serie di campagne acquisti che si annunciano austere, vista la crisi economica generale e i conti del club in particolare".