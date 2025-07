Futuro Osimhen, l'Al Hilal è fiduciosa e il Galatasaray non molla

Osimhen in Arabia o al Galatasaray? Gli scenari

Il Napoli si ritroverà a Castel Volturno il 15 e dal 17 tutti a Dimaro per il primo dei due ritiri. Senza novità sul suo futuro,verrà convocato e si unirà al resto della squadra agli ordini di Conte. D’altronde fa parte della rosa, è un tesserato del club, come riporta il Corriere dello Sport. Oltre alla Juventus, rimangono aperte due opzioni concrete per l'attaccante nigeriano.che ha proposto un contratto da 40 milioni all'anno e che è fiduciosa di ottenere il sì del giocatore nonostante il primo rifiuto arrivato nelle scorse settimane. Il club arabo tornerà in pressing per Osimhen.in Turchia sperano ancora di convincere il centravanti dopo la grande stagione fatta in prestito. L'offerta, scrive il quotidiano, è da 16 milioni a stagione. Meno della metà di quella araba. Al momento il suo stipendio è di 10. Ma Victor in Turchia resterebbe in Europa e, suo desiderio mai nascosto, ritroverebbe la Champions League. Al-Hilal, Galatasaray oppure? Il suo sogno, la Premier League, non risponde al richiamo. I club inglesi sono freddi sul giocatore e comunque non farebbero follie per lui.