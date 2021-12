Futuro sempre più lontano dalla Juventus per Alvaro. Come racconta La Gazzetta deello Sport, al momento è molto improbabile che la Juve arrivi a riscattare lo spagnolo per 35 milioni di euro. Per il quotidiano, Alvaro ha comunque sei mesi di tempo per far cambiare idea al mondo. La prima occasione è questa sera alle 20.45, davanti a Shevchenko, uno che di gol e di bomber se ne intende particolarmente.