Tra i giocatori in bilico per la prossima stagione c'è anche Alvaro Morata: il futuro dello spagnolo è tutto da scrivere, il cartellino è di proprietà dell'Atletico Madrid ma la Juve ha la possibilità di riscattarlo di fronte a un pagamento di 55 milioni di euro - ipotesi improbabile - o rinnovare il prestito per 10 milioni. Secondo Tuttosport i Colchoneros aspettano una risposta entro la fine del mese, i bianconeri stanno valutando se confermarlo ancora in rosa, eventualmente con il rinnovo del prestito, o rispedirlo in Spagna.