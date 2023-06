Nonostante le voci delle ultime settimane che vedevano il Milan come squadra molto interessata a Milinkovic Savic, il club rossonero ha deciso di non puntare sul serbo perché la proprietà non è disposta a pagare più di 30 milioni per un singolo giocatore, come riporta calciomercato.com. La Lazio per il centrocampista chiede 35 milioni. La Juve invece, rimane attenta alla situazione e ai possibili sviluppi.