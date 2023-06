Nessuna novità per quanto riguarda il possibile rinnovo di Milinkovic Savic con la Lazio e di conseguenza aumentano le chance che il centrocampista se ne vada dal club dopo otto stagioni. Ne parla il Corriere dello Sport secondo cui il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, avrebbe in questi giorni ha provato a sondare la Juventus, uno dei club che può essere interessato. Il giocatore, vuole giocare la Champions e lottare per il vertice, l'agente Kezman ha riallacciato i rapporti con diverse società per provare a portare un'offerta convincente alla Lazio.