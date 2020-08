Dopo l'annuncio di ieri sera di Lionel Messi di voler lasciare il Barcellona, i bookmakers si sono scatenati con le quote. Questo terremoto in casa Barça ​ha portato immediatamente il Manchester City sulle tracce del fuoriclasse. Oltre all’aspetto economico pesa molto l’intesa fra Guardiola e Messi, maturata nei lunghi anni insieme in blaugrana. I betting analyst sono subito corsi ai ripari, ritoccando più volte le quote nelle ultime ore: il City ha prima superato l’Inter e poi lo stesso Barcellona. Il club inglese, spiega agipronews, è ora in testa sul tabellone Snai: il sì a Guardiola vola ora a 1,65, con i nerazzurri che resistono a quota 2,50. Rimane invece più defilato il Paris Saint Germain, a 6 volte la posta. Per i bookmaker, comunque, non è escluso un ulteriore colpo di scena, con le dimissioni del presidente blaugrana Bartomeu e la conferma di Messi: uno scenario dato a 2,75, un’offerta però in netto rialzo rispetto all’1,25 quotato fino a ieri.