Lionel Messi probabilmente se ne andrà dal Barcellona in estate. Molto dipenderà anche dalle prossime elezioni presidenziali del club catalano. Nel frattempo, in giro per l'Europa si rincorrono i rumors sulla sua prossima destinazione. Secondo Sport Bild, infatti, è il Paris Saint-Germain la società con le maggiori speranze di accaparrarsi il fuoriclasse argentino, il cui contratto col Barça è in scadenza. Sarebbe un pregiatissimo parametro zero per il PSG, che al momento sembra più vicino a Messi rispetto al Manchester City, allenato dal suo grande mentore Pep Guardiola.