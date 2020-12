Sami Khedira è un giocatore il cui futuro nella Juventus è definitivamente segnato da quest'estate. In scadenza alla fine di questa stagione, il club avrebbe voluto cederlo ma lui ha puntato i piedi. L'ultima chance per poter monetizzare un minimo dal 33enne centrocampista tedesco sarebbe nel mercato di gennaio, altrimenti lo perderà a zero. I nomi di tanti club sono circolati in questi mesi, da tutta Europa. La pista principale sembra portare a Liverpool, sponda Everton. Ma come rivela Calciomercato.com ci sono pure tre società di Championship (la "serie B" inglese) su Khedira: ​Watford, Bournemouth e Norwich.