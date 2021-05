5









Uno dei protagonisti del mercato che verrà sarà senza dubbio Moise Kean. L'attaccante classe 2000 è di proprietà dell'Everton ma in prestito al Psg con il quale domenica scorsa contro il Reims ha segnato il 13° gol alla sua prima stagione in Ligue 1. La Juve vorrebbe riportarlo a Torino dopo averlo ceduto in Premier League due stagioni fa: il giocatore conosce bene l'ambiente bianconero e in questa stagione è definitivamente esploso.



LA JUVE MOLLA - Ecco perché oggi l'Everton chiede 50 milioni per la cessione di Kean e il psg sta pensando davvero di fare un tentativo per prenderlo a titolo definitivo. E la Juve? Nelle ultime ore, secondo quanto riporta Calciomercato.com, i bianconeri stanno mollando la presa virando su altri obiettivi per l'attacco: Paratici ha capito che non ci sono grandi margini, e anche se l'Everton scendesse a 45 milioni diventerebbe un'operazione complicata.



MOSSA PSG - Il Psg invece fa sul serio e prova ad affondare il colpo: i contatti con il ds dei parigini Leonardo vanno avanti, si tratta sulla base di un contratto fino al 2024 con ingaggio di 3 milioni di euro netti a stagione. Kean potrebbe rimanere definitivamente all'ombra della Tour Eiffel: dalla Francia filtra ottimismo. E la Juve sta per mollare.