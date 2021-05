Moise Kean e un futuro tutto da scrivere. L'attaccante classe 2000 è sempre nel mirino della Juventus che punta a riportarlo in Italia, dall'altra parte c'è un Psg che dopo averlo avuto in prestito per questa stagione vorrebbe confermarlo e l'Everton proprietario del cartellino è pronto a sedersi a trattare la cessione. Proprio la richiesta di 50 milioni da parte dei Toffees potrebbero frenare i bianconeri, che secondo quanto riporta Calciomercato.com stanno frenando la presa sul giocatore.