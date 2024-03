Juventus, come può cambiare la dirigenza

Si parla ancora di futuro, anche un po' per sfuggire al presente. Per una volta, però, non è Massimiliano Allegri al centro della scena. Prima di prendere decisioni sul futuro della panchina, la Juve potrebbe scegliere qualcosa di diverso nell'apparato dirigenziale.Se con Manna è nato un sodalizio importante, l'obiettivo dell'attuale Sport Director è avere quanto prima i suoi uomini di fiducia anche a Torino. Il primo? Giuseppe Pompilio , che non ha potuto seguire Giuntoli perché legato da un altro anno di contratto con il Napoli.Arrivo slittato soltanto di un anno, si materializzerà a partire dal prossimo primo luglio, una volta concluso il rapporto lavorativo con la squadra azzurra. Potrebbe essere lui a prendere il posto di Tognozzi, passato al Granada negli scorsi mesi. Sarà l'unico? Come anticipato da Calciomercato.com, Giuntoli vorrebbe alla Juventus anche il capo scouting del Napoli, Maurizio Micheli , scelto dallo stesso De Laurentiis come uomo forte di fianco al ds Meluso. Sarà un gioco d'incastri, uno di quei puzzle però di difficile soluzione.Ecco, a proposito di soluzioni.: l'Head of First Team ha ricevuto proposte interessanti, anche di medio-alta fascia, e in Serie A. Con il contratto in scadenza nel 2025, nulla è davvero così scontato.