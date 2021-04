La Gazzetta dello Sport analizza il possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, spiegando che insieme a lui potrebbe tornare anche Andrea Barzagli come collaboratore. L'ex difensore, uno dei tre protagonisti della BBC insieme a Buffon e Chiellini, aveva già fatto parte dello staff bianconero con Maurizio Sarri in panchina, con il compito di curare la parte difensiva in un momento in cui la Juve prendeva troppi gol.