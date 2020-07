1









+8 sulla Lazio, uno scudetto quasi in tasca e Maurizio Sarri verso la conferma anche per la prossima stagione. Agnelli e Paratici non avevano mai avuto dubbi, con l'allenatore c'è un progetto di tre anni che non intendono interrompere prima. Ufficializzato l'arrivo di Arthur dal 1° settembre, quando finirà la stagione Sarri e Paratici si metteranno a tavolino per pianificare il mercato della prossima stagione. Secondo Sport Mediaset, questa volta la società proverà ad accontentare le richieste di Sarri. Sarà lui a scegliere i giocatori sul mercato, individuando quelli che potrebbero essere più funzionali al suo gioco.