In un clima di completa incertezza verso il futuro, la Juventus prepara due gare fondamentali per capire se sarà ancora Andrea Pirlo l'allenatore del prossimo anno: prima la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, poi l'ultima di campionato a Bologna, nella quale Ronaldo e compagni si giocheranno il tutto per tutto perla qualificazione in Champions. Sicuramente la prossima stagione cambierà qualcosa per quanto riguarda la rosa, e intanto secondo Tuttosport è già stato individuato chi sarà il capitano della Juve del futuro: presto la fascia finirà intorno al braccio di Matthijs de Ligt, scelto come erede di Chiellini e Bonucci.