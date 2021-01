L'Inter va verso una cessione societaria, anche solo parziale? Questo è quanto emerge dalle ipotesi del Financial Times riprese da Calciomercato.com: "in pole resta il fondo Bc Partners che - come spiegato ieri - ha già avviato la due diligence, analisi e studio dei conti nerazzurri. Ma il fondo inglese non è il solo interessato: all'Inter pensano anche EQT, fondo svedese, e di Arctos Sports Partner, fondo USA. Una novità arriva anche in merito alla valutazione della società, stimata in 900 milioni di euro. Ancora da chiarire, invece, la volontà di Lionrock Capital, gruppo di Hong Kong legato a Suning, che possiede il 31,5% delle quote dell'Inter, mentre il restante 68,5% è direttamente in mano alla famiglia Zhang. ".