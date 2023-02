Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico delRaffaeleè tornato anche sulla vittoria della scorsa settimana all'Allianz Stadium, per poi fare un accenno al suo futuro. Ecco le sue parole: "La settimana è stata bellissima, con la vittoria in casa dellae i tifosi che sono venuti ad applaudirci. Futuro in una big? Non esageriamo. Ringrazio ma ho tanto da imparare, da crescere. Sono innamorato del mio lavoro, gli attestati di stima mi rendono orgoglioso".