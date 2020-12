La Juventus sta seguendo da vicino gli sviluppi sul futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto col Milan e in trattativa per il rinnovo. La possibilità di prendere a parametro zero il trequartista turco fa gola ai bianconeri ma non solo, sul giocatore infatti c'è anche l'interesse del Manchester United pronto a intervenire in caso di mancato accordo per il prolungamento con i rossoneri. La volontà del giocatore però è quella di dare la priorità al Milan e di mettere in stand by tutte le altre ipotesi, con la Juve sempre alla finestra.