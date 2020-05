Il futuro di Mauro Icardi è in bilico tra Psg e Inter, con la Juve sullo sfondo. L'attaccante argentino piace a Paratici ed è uno dei profili individuati dal ds per sostituire Higuain, prima però bisogna aspettare di capire se il Psg lo riscatterà dai nerazzurri: secondo Sport Mediaset, Marotta starebbe aprendo all'ipotesi di uno sconto sui 70 milioni di riscatto fissati in precedenza. Se l'Inter dovesse andare incontro alle richieste del Psg, i francesi potrebbero riscattarlo e a quel punto la Juve busserebbe alla porta di Leonardo.