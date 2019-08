Alla fine potrebbe rimanere all’Inter. Chi? Mauro Icardi. La situazione pare proprio non volersi sbloccare. Il centravanti argentino, separato in casa dei nerazzurri, non ha accettato la proposta della Roma, ha rispedito al mittente quella, seppur ricca, del Monaco e sta prendendo tempo di fronte a quella del Napoli. Come riporta La Stampa, l’ostracismo dell’attaccante è figlio di una convinzione: alla fine andrà alla Juventus. I bianconeri prima di poter affondare il colpo devono però risolvere alcune grane interne. Dybala, Higuain e Mandzukic restano sul mercato ma qualora fosse impossibile una loro cessione, non ci sarà spazio per Icardi, almeno per questa stagione. Nel caso l’ex numero 9 dell’Inter potrebbe decidere di rimanere “fermo” per un anno.