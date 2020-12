C'è un giocatore inglese al centro di un potenziale intreccio di mercato che vede coinvolte tre squadre: Chelsea, Bayern Monaco e Juventus. Si tratta di Callum Hudson-Odoi, esterno offensivo dei Blues che era stato seguito anche dalla stessa Juve ai tempi di Sarri. E grazie alla conferma del quale, da parte di mister Lampard, è arrivato in bianconero Federico Chiesa... Ma torniamo a noi! Come evidenzia Goal.com Hudson-Odoi oggi è un potenziale obiettivo del Bayern, ma se la società tedesca o meno affonderà per prenderlo dal Chelsea, dipenderà da come Bayern e Juve si accorderanno su Douglas Costa, attualmente in prestito in Baviera dal club bianconero.