“Il 24 torno ad allenarmi e ho ancora un anno di contratto in Italia. Devo presentarmi e vedere cosa succede col nuovo allenatore (Pirlo, ndr)”. Così Gonzalo Higuain ha confermato la sua volontà di restare alla Juve e di mettersi ancora in gioco agli ordini di Andrea Pirlo. Lui vuole rispettare il suo contratto, la Juve vorrebbe liberarsene, con cessione o rescissione. Come riporta Sportmediaset, il confronto tra i due dirà molto sulle sorti del Pipita: se anche lui capirà che lo spazio riservatogli sarà ridotto all’osso, allora sarà più semplice anche per lui accettare nuove mete (resta viva l’ipotesi MLS).