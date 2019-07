Oggi, Gonzalo Higuain è stato uno dei più acclamati dai tifosi presenti al raduno. Eppure, il suo futuro è ancora in bilico, per quanto gli stessi tifosi gli abbiano chiesto di restare. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la Roma è ancora in attesa di capire le scelte della Juventus. Se il problema con il giocatore è legato alla discrepanza di 2 milioni sull'ingaggio - 6,5 che prende alla Juve, contro i 4,5 che possono offrire i giallorossi - sono altri i quesiti nella testa di Paratici: trovare una formula che permetta, tra ammortizzamenti e i soldi ricavati dai prestiti della scorsa stagione, di rientrare dai 90 milioni spesi per prelevarlo dal Napoli. Per questo, l'affare resta slegato da un altro nome caldo sull'asse Torino-Roma, quello di Nicolò Zaniolo.