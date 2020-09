Sembrava ad un passo dalla Fiorentina, invece il futuro di Gonzalo Higuain è a stelle e strisce. Le ultime parole del fratello del Pipita («non giocherà più in Italia») hanno escluso l’ipotesi di vedere l’argentino con la maglia viola e, soprattutto, confermato la partenza da Torino. Tutto porta a pensare che Higuain sarà l’ennesimo colpo della Major Soccer League. Lo sanno bene gli analisti di Snai che hanno aggiornato immediatamente le quote sul futuro dell’ormai ex Juventus. In discesa, riporta Agipronews, l’ipotesi Usa, che da 1,30 passa a 1,25. Ma il cambiamento netto c’è stato con le quote relative al passaggio alla Fiorentina, da 5,00 a 7,00, con la permanenza alla Continassa offerta invece a 8,00.