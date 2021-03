Quale futuro per Erling Haaland? La sua clausola rescissoria da 75 milioni di euro si attiverà a partire dal 2022, ma non è esclusa una sua cessione già nella prossima estate. Adesso fa le fortune del Borussia Dortmund, presto potrebbe trascinare altri top club mondiali. Dall’Inghilterra giungono importanti notizie sul suo futuro. Stando a quanto riporta l’Evening Standard, Mino Raiola, agente del classe 2000, preferirebbe un trasferimento al Chelsea rispetto che alle alte squadre in lizza per aggiudicarsi Haaland, come Juventus, Real Madrid e Manchester City.