Erling Haaland non si ferma più. L'attaccante norvegese ha più gol che presenze con il Borussia Dormtund, e partita dopo partita continua ad attirare l'attenzione di tutti i top club europei. Tra questi c'è anche la Juventus, che ha già trattato il classe 2000 in passato e vuole riprovarci in caso di addio anticipato di Ronaldo rispetto al contratto che scade nel 2022. La prima squadra a muoversi concretamente per il giocatore, però, secondo il Daily Mirror è il Chelsea. E Roman Abramovich ha deciso di agire in prima persona.