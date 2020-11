Gli occhi della Juve sono sempre puntati su Erling Haaland, gioiellino del Borussia Dortmund seguito a più riprese dalla Juventus che era stata vicino a portarlo a Torino. Ora, sarà tutto più difficile. A confermarlo arrivano anche le parole del ds del Salisburgo, ex club di Haaland, che svela il futuro del giocatore: "Può giocare in qualsiasi club, ma andrà al Liverpool - ha detto Christoph Freund a Sky Sports - Ha la mentalità giusta e autostima, può rimanere ad alti livelli per i prossimi dieci anni. Non è rimasto tanto tempo con noi e non lo farà al Borussia Dortmund. E' un po' la nostra filosofia: il ragazzo può crescere e noi facciamo una plusvalenza e investiamo nello scouting e in nuovi talenti che arrivano dopo di lui. Il Lipsia? Non dipendiamo da loro, prendiamo decisioni per conto nostro".