Sono giorni di contatti continui tra Atalanta e Juventus sul mercato. I due club stanno lavorando per il difensore centraleobiettivo numero uno della Dea nel caso di partenza di Romero, ma non solo. Mister Gasperini è infatti alla ricerca di un vice Gosens, e nei giorni scorsi il favorito per questo ruolo sembrava. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, il terzino classe '99 lanciato titolare da Pirlo nella scorsa stagione, sembra essere stato superato dal terzino del Parma