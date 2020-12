Sia Gianluca Frabotta che Manolo Portanova hanno trovato spazio nella Juventus di Pirlo, dopo l’esperienza nell’Under 23. Per la verità più il primo, vera e proprio scoperta del tecnico bianconero che l’ha lanciato tra i grandi senza troppi indugi, ma comunque entrambi appartengono ormai al calcio dei grandi. Molti club di Serie B si sono informati sul loro futuro, ma la Juventus ha stata chiara in merito: come riporta Tuttosport, l’obiettivo della Vecchia Signora è fargli accumulare esperienza altrove, ma solo in Serie A, attraverso un prestito.