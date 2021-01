1









Tra i profili per i quali la Juve può provare l'assalto in questi ultimi due giorni di mercato c'è anche quello di Edin Dzeko, attaccante della Roma che ha rotto con l'allenatore Paulo Fonseca e per questo potrebbe lasciare i giallorossi in queste 48h. In questi giorni l'attaccante bosniaco era stato accostato anche al Manchester City, ma Guardiola ha escluso l'arrivo di un altro attaccante. Una buona notizia per la Juve, che se dovesse scegliere di fare davvero un tentativo per Dzeko avrebbe una concorrente in meno.