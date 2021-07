Da una parte il campo, dall'altra il contratto. Due binari che perviaggiano in modo parallelo e prima o poi si incontreranno. Presto. Perché se l'argentino ha già cominciato a lavorare alla Continassa sotto lo sguardo attento di Massimiliano Allegri, ancora non ha risolto il nodo del rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 e con il rischio concreto che possa lasciare la Juventus a parametro zero tra un anno.- La Gazzetta dello Sport spiega che il tentativo delè concreto e gli spagnoli vorrebbero metterlo in piedi soprattutto per liberarsi dei 15 milioni di ingaggio del francese. Uno scambio che non si farà secondo il quotidiano, perché nonostante le difficoltà per arrivare al prolungamento, Dybala non è in vendita e nelle prossime settimane la società incontrerà l'entourage del giocatore per trattare.- La volontà di Paulo è quella di continuare a giocare in bianconero, Massimiliano Allegri vorrebbe rimetterlo al centro della squadra e nei primi giorni di lavoro l'ha trovato in forma e carico per la nuova stagione.. La proposta che metterà sul piatto la Juve sarà di 10 milioni di euro, che la società ha fatto sapere è l'offerta massima possibile; dall'altra parte vorrebbero uno sforzo in più per arrivare - almeno - ai 12 milioni percepiti da Matthijs de Ligt. Paulo corre in campo, ma nella testa c'è il nodo contratto.