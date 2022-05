Paulo Dybala non sarà più un giocatore della Juventus. Deciderà il suo futuro al termine del raduno con l'Argentina. Tuttavia, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport per la Joya si starebbe muovendo la Roma. Jose Mourinho lo vorrebbe come primo colpo estivo. L'offerta dei giallorossi sarebbe di 5 milioni anche se l'argentino ne chiede 7. Inter superata visto che la Roma ha già offerto.