Paulo Dybala lascerà la Juventus al termine della stagione. Ancora non si conosce la prossima destinazione della Joya. Tuttavia stando a quanto riporta Calciomercato.com soltanto Inter ed Atletico Madrid avrebbero incontrato l'agente di Dybala Jorge Antun per manifestare il loro interesse. Il futuro di Dybala quindi potrebbe non essere in Premier League come inizialmente ipotizzato.