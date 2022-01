Roberto Perrone, a RBN, parla del futuro di Dybala: "Credo che Dybala debba restare in qualsiasi club in cui c'è spazio per un giocatore di grande qualità come lui. Secondo me è imprescindibile, ma i problemi soni i bilanci, gli investimenti, i programmi. Non è solo la Juve ad avere problemi con i contratti, per esempio il Napoli a giugno perderà Insigne, il suo giocatore più rappresentativo. Io Dybala lo vorrei sempre nella mia squadra, però, come ha detto Allegri, bisognerà vedere dove sarà la Juve tra un paio di mesi. Senza la Champions, con tutti problemi di bilancio che ci sono, investire con grandi stipendi non è possibile e l'abbattimento degli ingaggi è un punto comune a tutte le società".