Il mercato si infiamma intorno a. Raiola l'ha messo sul mercato spiegando che il giocatore non è felice allo United, la Juventus l'ha messo nel mirino da tempo e sta studiando la strategia giusta per abbassare il prezzo e affondare il colpo. Tra le ipotesi, secondo la stampa spagnola, c'è quella di uno scambio con. La stagione dell'argentino fatica a decollare (si aspetta di vedere gli sviluppi dopo il gol di ieri al Genoa) e al netto delle decise dichiarazioni postpartita , la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 è bloccata...