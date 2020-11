1









Sull'asse Torino-Parigi possono aprirsi spiragli per un clamoroso scambio: Mauro Icardi in bianconero e Paulo Dybala all'ombra della Tour Eiffel. Un'ipotesi più per giugno che per gennaio, possibile in caso di mancato rinnovo dell'argentino con la Juventus. Il nome di Icardi è stato accostato spesso ai bianconeri che prima che andasse al Psg avevano fatto un tentativo con l'Inter negli ultimi giorni di mercato. Ora i nerazzurri sono fuori dai giochi, e tra Juve e Psg si apre una strada percorribile per questo scambio.