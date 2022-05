Paulo Dybala è fortemente corteggiato dall'Inter ed in particolare da Beppe Marotta che lo conosce davvero bene, considerando che era alla Juventus quando il giocatore è arrivato dal Palermo nel 2015. La Joya però ora non rinnoverà con la Juventus e sta cercando una nuova destinazione. Come riferisce La Gazzetta dello Sport i nerazzurri attendono di monetizzare da qualche cessione prima di presentare un'offerta ufficiale all'entourage della Joya.