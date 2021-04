Oltre ad essere il primo portiere ad aver parato un rigore a Cristiano Ronaldo in Serie A, Stefano Sorrentino è stato uno dei primi ad accorgersi delle qualità di Paulo Dybala. L'ha conosciuto giovanissimo ai tempi del Palermo, i due erano compagni di squadra e vicini di casa, e oggi Sorrentino svela il futuro dell'amico: "So che Paulo vuole restare alla Juve. E tra l'altro ha nove anni in meno di Ronaldo. La società dovrebbe costruire il futuro intorno a lui, e penso abbia già dato segnali con la 10 sulle spalle e la fascia di capitano a volte intorno al suo braccio. Se rimarrà in bianconero, la Juve se lo godrà al top".