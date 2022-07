Paulonon sarà più il numero 10 della. Il suo futuro non è ancora noto, fino a ieri però sembrava che l'attaccante argentino fosse promesso sposo dell'Inter. Poi Beppeha dichiarato che avendo preso già Romeluil reparto attaccanti dei nerazzurri è al completo e non ci sarà spazio per la Joya. È stato accostato anche al Milan che però non sembra particolarmente interessato all'argentino avendo già mosso i primi passi sul mercato.Come riferisce l'edizione odierna de La Repubblica Paulo Dybala in Italia potrebbe ritornare nel mirino della Roma con Joseche già qualche settimana fa aveva fatto apprezzamenti e Francesco Totti che aveva tentato di convincere la Joya. Attenzione alle sirene estere, in particolare dalla Liga, dove l'Atletico Madrid sembra pronto all'affondo definitivo per portare la Joya nella capitale spagnola.